МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Речь, которую школьник из ЯНАО произнес перед бундестагом, из-за регламента выступления была сокращена в ущерб смыслу, заявила в беседе с RT мать подростка Оксана Десятниченко.

Женщина отметила, что текст начали готовить задолго до поездки в Германию, но из-за требований немецкой стороны его формат пришлось изменить. "Выяснилось, что по регламенту нужно сократить речь до двух минут. Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын сократил выступление сам, без моего участия. В итоге остались одни обрывки", — пояснила Десятиченко.

По ее словам, ребенок не понял, что из-за купюр смысл речи изменился. "Мне самой теперь страшно читать, что получилось", — сказала она.

Женщина, однако, подчеркнула, что ее сын увлеченно занимается историей и потому "отлично знает, кто победил в войне".

Ранее на YouTube появилась запись, на которой школьник из Нового Уренгоя рассказывает депутатам бундестага о немце, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников.

По словам молодого человека, военнослужащий попал в лагерь для интернированных и умер от тяжелых условий плена. Школьник, исследуя историю его жизни, посетил захоронения солдат вермахта вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

В пресс-службе губернатора округа предположили, что СМИ сместили акценты в речи юноши. Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз подчеркнул, что выступление имело антивоенную направленность: школьник хотел показать, что не все немцы рвались воевать, многие стремились к мирной жизни.

Минобрнауки из-за выступления школьника направило запрос в региональное ведомство ЯНАО.