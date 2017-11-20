В Молдавии после обысков в 20 мэриях задержали девять человек

КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Девять человек, в том числе мэры населенных пунктов Гелэуза и Гэлешть Страшенского района (центральная часть Молдавии), задержаны в понедельник по итогам масштабных обысков по делу о фальсификации тендеров, сообщили журналистам в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) Молдавии.

"Девять человек, в том числе мэры населенных пунктов Гелэуза и Гэлешть Страшенского района, районный советник, один из руководителей экологического фонда и представители ряда компаний, задержаны по итогам обысков, проведенных НАЦ и прокурорами по борьбе с коррупцией", — сообщили в ведомстве.

Как отметили в структуре, обыски проводились в 20 мэриях и в офисах ряда компаний, в том числе в зданиях местной администрации Кишинева и бывшего министерства окружающей среды. Следственные мероприятия прошли в рамках расследования нескольких уголовных дел, возбужденных по факту коррупции и мошенничества.

"Задержанных подозревают в том, что они действовали по четко спланированному плану, преследуя цель – получить финансовую помощь из экологического фонда на внедрение ряда местных проектов. Прокуроры отметили, что ряд тендеров на строительство канализационных систем и очистных станций в нескольких населенных пунктах выиграли компании, управляемые из тени одним лицом", — сказали в Национальном антикоррупционном центре.

По данным ведомства это лицо управляло всей преступной схемой, которая состояла в ведении переговоров с руководством экологического фонда по утверждению финансирования проектов, которые затем должны были реализовываться мэриями населенных пунктов.

По данным следствия, таким образом из бюджета были выведены десятки миллионов леев.