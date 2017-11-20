Дело экс-президента Приднестровья передадут в суд до Нового года

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Заочное производство по уголовным делам в отношении экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука завершится до Нового года и будет передано в суд, заявил председатель Следственного комитета непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вячеслав Брынзарь.

Ранее парламент Приднестровья дал согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука. В отношении экс-президента, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, возбуждено шесть уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию ПМР.

"Я думаю, на следующей неделе этот процесс уже будет набирать обороты. До Нового года мы направим дело в суд", — сказал Брынзарь в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

По его словам, в рамках заочного судопроизводства будут рассматриваться дела о 30% (удержание в 2015 году части выплат бюджетникам) и о предприятии "Биохим". Другие дела, в которых фигурирует Шевчук, будут приостановлены из-за розыска экс-президента.

Действующий президент Приднестровья Вадим Красносельский 10 ноября подписал закон о введении заочного производства по некоторым тяжким и особо тяжким преступлениям. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс ранее принял Верховный совет (парламент) ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.