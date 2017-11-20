Конец "эры Меркель": канцлер не смогла сформировать коалицию "Ямайка"

БЕРЛИН, 20 ноя – РИА Новости. Формирование правительственной коалиции в Германии провалилось, не успев начаться: предварительные переговоры в ночь на понедельник потерпели крах, погрузив страну в столь крупный политический кризис, что в обществе стали говорить о начале конца "эры канцлера ФРГ Ангелы Меркель".
В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).
Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.
Общих идей не нашлось, виновата Меркель
"Эти переговоры мы вели, чтобы прозондировать почву, а не по формированию правительства. В конце таких предварительных переговоров нужно решить, возникло ли взаимное доверие, есть ли общие идеи, и именно этих общих идей относительно управления страной не возникло", — заявил Линднер, добив, что в ходе предварительных консультаций "не был достигнут результат, который позволил бы начать переговоры о формировании правительства".
В свою очередь однопартиец Линднера Фолькер Виссинг возложил вину за провал переговоров на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. "Переговоры с самого начала протекали хаотично. Они были не структурированы, не организованы. Канцлер не нашла решения для конфликта, напротив, все откладывалось, все время дальше откладывалось. Так что виновата Ангела Меркель", — сказал Виссинг в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Зеленые" готовы говорить дальше
Еще один участник провалившихся переговоров — партия "Зеленые" готова продолжать переговоры по формированию нового правительства ФРГ, заявил журналистам один из лидеров партии, глава фракции "Зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер.
"Если дело дойдет до других переговоров, мы к ним готовы", — сказал Хофрайтер, назвав спекуляцией рассуждения о том, пройдут ли в Германии новые выборы или будет создано правительство меньшинства.
СДПГ за новые выборы, АДГ – за отставку Меркель
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по итогам выборов объявившая об уходе в оппозицию, осталась верна своему намерению и после провала предварительных переговоров о формировании правительственной коалиции в Германии. Как заявил лидер партии Мартин Шульц, немецкие социал-демократы по-прежнему не готовы войти в коалиционное правительство и не боятся новых выборов.
"Мы по-прежнему не боимся новых выборов. В связи с итогами выборов 24 сентября мы не готовы войти в "большую коалицию", — сказал Шульц.
"Госпожа Меркель провалилась, и пришло время, чтобы она покинула пост канцлера", — заявил Гауланд, возглавляющий фракцию "Альтернативы для Германии" в бундестаге.
Он выразил удовлетворение, что коалиция "Ямайка" не была в итоге создана, так как данная конфигурация правительства не была "выражением общественного консенсуса". Его коллега Вайдель добавила, что переговоры были "заранее обречены на провал", так что почти пятинедельные консультации "вводили избирателей в заблуждение".
Президент призывает сформировать правительство
"Предварительные переговоры о создании правительства до сих пор не принесли результатов. Мы находимся сейчас в ситуации, которой в истории ФРГ не было почти 70 лет. Это ставит политические партии перед еще большими вызовами", — сказал Штайнмайер.
"Это момент, в который все участники должны сделать паузу и переосмыслить свою позицию. Все избранные в бундестаг политические партии должны действовать на общее благо. Я ожидаю от участников переговоров, демонстрации готовности сформировать правительство в обозримом будущем", — сказал Штайнмайер.
Конец эры Меркель и смена поколений
Председатель партии "Левые" Катя Кипинг считает, что ночь провала предварительных переговоров ознаменовала "конец эры" Меркель.
Как заявил РИА Новости немецкий политолог Клаус-Юрген Шерер, провал переговоров о формировании правительственной коалиции свидетельствует не только о начале конца эры Меркель, но и о смене поколений в немецкой политике.
"По сути, можно сказать, что это начало конца эры Меркель, потому что она не смогла выстроить стабильное правительство, а правительство меньшинства на федеральном уровне создать не удастся. СДПГ не согласится на "большую коалицию", — сказал Шерер РИА Новости.
В качестве свидетельства начинающейся смены поколений в немецкой политике Шерер указал на лидера либералов Кристиана Линднера, с которым Свободная демократическая партия "производит впечатление молодой и динамичной, но в других партиях это в скором времени тоже произойдет".
Меркель останется канцлером или будут новые выборы?
По словам эксперта, Меркель может сохранить за собой пост главы правительства, так как если в ходе третьего круга голосования она не получит абсолютного большинства, у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "есть возможность назначить ее канцлером правительства меньшинства".
По мнению немецкого дипломата, экс-посла ФРГ в СССР и РФ Эрнста-Йорга фон Штудница, не исключена возможность проведения новых выборов.
"В настоящий момент создается впечатление, что будут новые выборы. Речь идет о том, чтобы провести их в апреле следующего года. К чему приведут эти новые выборы, сложно сказать", — заявил РИА Новости дипломат, предположив, что в результате перевыборов правая "Альтернатива для Германии" может набрать еще больше голосов, социал-демократы серьезно свой результат не улучшат, а блок ХДС/ХСС потеряет еще больше поддержки населения.
Что говорят в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не заинтересована в том, чтобы ситуация в Германии ухудшилась в связи с провалом предварительных переговоров о формировании коалиции "Ямайка".
Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, ЕК надеется, что политика Германии по итогам переговоров о формировании правительства продолжит быть стабильной и последовательной.
"Мы уверены, что немецкий конституционный процесс предоставит основы для стабильности и преемственности, которые всегда были знаком качества немецкой политики. Мы надеемся, что и в этот раз ничего не изменится", — сказал Схинас журналистам, отказавшись отвечать на вопрос, к чему могут привести сложности с формированием правительства
"Безусловно, мы наблюдаем за тем, как происходит процесс формирования коалиции в Германии. Мы желаем скорейшего и успешного завершения этого процесса. Президент Путин традиционно выступает за сохранение и дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между Германией и Россией, потому что связаны с этим экономические интересы", — заявил Песков, подчеркнув, что формирование парламентской коалиции в Германии — исключительно внутреннее дело страны.