Конец "эры Меркель": канцлер не смогла сформировать коалицию "Ямайка"

БЕРЛИН, 20 ноя – РИА Новости. Формирование правительственной коалиции в Германии провалилось, не успев начаться: предварительные переговоры в ночь на понедельник потерпели крах, погрузив страну в столь крупный политический кризис, что в обществе стали говорить о начале конца "эры канцлера ФРГ Ангелы Меркель".

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).

Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.

Общих идей не нашлось, виновата Меркель

Лидер "виновников торжества" — Свободной демократической партии — пояснил журналистам, что у партий, которые вели предварительные переговоры о старте процесса формирования правительства Германии, не возникло общих идей.

"Эти переговоры мы вели, чтобы прозондировать почву, а не по формированию правительства. В конце таких предварительных переговоров нужно решить, возникло ли взаимное доверие, есть ли общие идеи, и именно этих общих идей относительно управления страной не возникло", — заявил Линднер, добив, что в ходе предварительных консультаций "не был достигнут результат, который позволил бы начать переговоры о формировании правительства".

В свою очередь однопартиец Линднера Фолькер Виссинг возложил вину за провал переговоров на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. "Переговоры с самого начала протекали хаотично. Они были не структурированы, не организованы. Канцлер не нашла решения для конфликта, напротив, все откладывалось, все время дальше откладывалось. Так что виновата Ангела Меркель", — сказал Виссинг в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Зеленые" готовы говорить дальше

По его словам, канцлер "день за днем вопросы миграции и европейской политики отодвигала на второй план в надежде, что вещи разрешатся сами собой". "Переговоры в последнюю неделю ухудшались день ото дня, пока в четверг все окончательно не застряло", — отметил Виссинг.

Еще один участник провалившихся переговоров — партия "Зеленые" готова продолжать переговоры по формированию нового правительства ФРГ, заявил журналистам один из лидеров партии, глава фракции "Зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер.

"Если дело дойдет до других переговоров, мы к ним готовы", — сказал Хофрайтер, назвав спекуляцией рассуждения о том, пройдут ли в Германии новые выборы или будет создано правительство меньшинства.

СДПГ за новые выборы, АДГ – за отставку Меркель

"Если будут новые выборы, мы пойдем с нашими идеями на новые выборы, если будут новые идеи — нужно посмотреть, будет ли там нечто разумное", "Зеленые" в любой момент готовы к переговорам", — добавил он.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по итогам выборов объявившая об уходе в оппозицию, осталась верна своему намерению и после провала предварительных переговоров о формировании правительственной коалиции в Германии. Как заявил лидер партии Мартин Шульц, немецкие социал-демократы по-прежнему не готовы войти в коалиционное правительство и не боятся новых выборов.

"Мы по-прежнему не боимся новых выборов. В связи с итогами выборов 24 сентября мы не готовы войти в "большую коалицию", — сказал Шульц.

Лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд и Алиса Вайдель заявили, что Ангела Меркель должна покинуть пост канцлера ФРГ после провала предварительных переговоров о формировании нового коалиционного правительства Германии.

"Госпожа Меркель провалилась, и пришло время, чтобы она покинула пост канцлера", — заявил Гауланд, возглавляющий фракцию "Альтернативы для Германии" в бундестаге.

Он выразил удовлетворение, что коалиция "Ямайка" не была в итоге создана, так как данная конфигурация правительства не была "выражением общественного консенсуса". Его коллега Вайдель добавила, что переговоры были "заранее обречены на провал", так что почти пятинедельные консультации "вводили избирателей в заблуждение".

Президент призывает сформировать правительство

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в понедельник после встречи с Меркель, что ожидает от всех партий готовности к формированию правительства по итогам выборов 24 сентября.

"Предварительные переговоры о создании правительства до сих пор не принесли результатов. Мы находимся сейчас в ситуации, которой в истории ФРГ не было почти 70 лет. Это ставит политические партии перед еще большими вызовами", — сказал Штайнмайер.

"Это момент, в который все участники должны сделать паузу и переосмыслить свою позицию. Все избранные в бундестаг политические партии должны действовать на общее благо. Я ожидаю от участников переговоров, демонстрации готовности сформировать правительство в обозримом будущем", — сказал Штайнмайер.

Конец эры Меркель и смена поколений

Он добавил, что проведет в ближайшие дни переговоры со всеми лидерами партий, которые участвовали в предварительных переговорах по формированию правительства, с теми, кто "не исключает участия в формировании правительства", а также с президентами бундестага, бундесрата и главой Конституционного суда.

Председатель партии "Левые" Катя Кипинг считает, что ночь провала предварительных переговоров ознаменовала "конец эры" Меркель.

"Так или иначе, в эту ночь начался конец эры Меркель, это нужно сказать", — считает она.

Как заявил РИА Новости немецкий политолог Клаус-Юрген Шерер, провал переговоров о формировании правительственной коалиции свидетельствует не только о начале конца эры Меркель, но и о смене поколений в немецкой политике.

"По сути, можно сказать, что это начало конца эры Меркель, потому что она не смогла выстроить стабильное правительство, а правительство меньшинства на федеральном уровне создать не удастся. СДПГ не согласится на "большую коалицию", — сказал Шерер РИА Новости.

Он добавил, что сложившаяся ситуация, вероятно, даже хороша для демократии. "То, что мы видим сейчас — это мое предположение — это смена поколений в политике. Это значит, что подходит к концу время Меркель, это значит, что (Хорсту) Зеехоферу (лидер ХСС и премьер Баварии), (Александеру) Добриндту (председатель земельной группы ХСС в бундестаге) найдут смену. Если будут перевыборы, маловероятно, что СДПГ будет представлять Мартин Шульц, там тоже придет новое поколение", — добавил политолог.

В качестве свидетельства начинающейся смены поколений в немецкой политике Шерер указал на лидера либералов Кристиана Линднера, с которым Свободная демократическая партия "производит впечатление молодой и динамичной, но в других партиях это в скором времени тоже произойдет".

Меркель останется канцлером или будут новые выборы?

"Согласно Основному закону, возможности немедленно распустить бундестаг и назначить новые выборы сейчас не существует. Поэтому федеральный президент должен предложить бундестагу кандидата в канцлеры. Кто это будет, пока неизвестно. Но, как правило, это представитель самой крупной фракции, в данном случае это фрау Меркель. И только если Меркель не получит после трех попыток большинства в бундестаге, президент имеет право распустить парламент. Так что нам предстоит еще пройти долгий путь", — заявил РИА Новости политолог, профессор института политических наук имени Отто Сура Нильс Дирерих.

По словам эксперта, Меркель может сохранить за собой пост главы правительства, так как если в ходе третьего круга голосования она не получит абсолютного большинства, у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "есть возможность назначить ее канцлером правительства меньшинства".

Вторым сценарием было бы выдвижение бундестагом в ходе второго круга голосования собственного кандидата в канцлеры. Это может произойти через 14 дней после первого круга голосования. Можно предположить, что таким кандидатом мог бы стать лидер ушедшей в оппозицию по итогам выборов 24 сентября Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, добавил Дидерих, однако едва ли он соберет большинство.

По мнению немецкого дипломата, экс-посла ФРГ в СССР и РФ Эрнста-Йорга фон Штудница, не исключена возможность проведения новых выборов.

"В настоящий момент создается впечатление, что будут новые выборы. Речь идет о том, чтобы провести их в апреле следующего года. К чему приведут эти новые выборы, сложно сказать", — заявил РИА Новости дипломат, предположив, что в результате перевыборов правая "Альтернатива для Германии" может набрать еще больше голосов, социал-демократы серьезно свой результат не улучшат, а блок ХДС/ХСС потеряет еще больше поддержки населения.

Что говорят в мире

Он добавил, что подобное развитие может привести к политической неопределенности в Германии и после новых выборов. Что касается нынешней ситуации, то фон Штудниц считает, что "уходящее правительство будет продолжать проводить свою политику, но не предпримет новых инициатив, что будет иметь драматические последствия, прежде всего, для ЕС, так как Европа остро нуждается в новых инициативах".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не заинтересована в том, чтобы ситуация в Германии ухудшилась в связи с провалом предварительных переговоров о формировании коалиции "Ямайка".

"Не в наших интересах, чтобы (ситуация в ФРГ) стала напряженной", — сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV , отметив, что в воскресенье вечером провел телефонный разговор с Меркель.

Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, ЕК надеется, что политика Германии по итогам переговоров о формировании правительства продолжит быть стабильной и последовательной.

"Мы уверены, что немецкий конституционный процесс предоставит основы для стабильности и преемственности, которые всегда были знаком качества немецкой политики. Мы надеемся, что и в этот раз ничего не изменится", — сказал Схинас журналистам, отказавшись отвечать на вопрос, к чему могут привести сложности с формированием правительства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия заинтересована в скорейшем и успешном завершении процесса формирования правительства в Германии.

"Безусловно, мы наблюдаем за тем, как происходит процесс формирования коалиции в Германии. Мы желаем скорейшего и успешного завершения этого процесса. Президент Путин традиционно выступает за сохранение и дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между Германией и Россией, потому что связаны с этим экономические интересы", — заявил Песков, подчеркнув, что формирование парламентской коалиции в Германии — исключительно внутреннее дело страны.

О порядке назначения новых парламентских выборов в Германии читайте в справке РИА Новости >>

