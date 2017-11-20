В Бельгии на металлургическом заводе прогремел взрыв

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Взрыв прогремел на заводе металлургической компании ArcelorMittal в Генте, сообщила РИА Новости представитель федеральной полиции Бельгии.

"Мы можем подтвердить, что, по крайней мере, несколько человек пострадали. Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", — сказала она.

В свою очередь, издание Soir со ссылкой на фламандский телеканал VTM передало, что при взрыве погиб один человек.

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