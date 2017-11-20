В Бельгии на металлургическом заводе прогремел взрыв

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Взрыв прогремел на заводе металлургической компании ArcelorMittal в Генте, сообщила РИА Новости представитель федеральной полиции Бельгии.
"Мы можем подтвердить, что, по крайней мере, несколько человек пострадали. Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", — сказала она.
В свою очередь, издание Soir со ссылкой на фламандский телеканал VTM передало, что при взрыве погиб один человек.
MORE: Blast occurred at #ArcelorMittal steel plant in #Belgium’s #Ghent https://t.co/akCVhO7uxl (photo: @gva) pic.twitter.com/O6EYV0a2Bk— Sputnik (@SputnikInt) 20 ноября 2017 г.