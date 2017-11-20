Списки обмена пленными между Киевом и ополченцами согласованы, сообщили СМИ

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Списки для большого обмена пленными между Киевом и ополченцами согласованы, сообщил в понедельник телеканал "112 Украина" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Плотницкий и Захарченко в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

"Списки на обмен согласованы, ждем отмашки. Новые списки на обмен пленными украинская сторона и боевики ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) подали не больше недели назад", — сообщается на сайте телеканала.

По информации ТВ, у ополченцев список значительно больше, чем у Киева, однако сколько именно в нем пленных, не уточняется. При этом ополченцы подтвердили не всех лиц, указанных в списках киевской стороны. "Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО (Силы специальных операций — ред.), этих подтвердили", — сказал источник.

По его словам, Киев аналогично обменяет тех, кто подозревается в сотрудничестве с ополченцами. Однако, например, подозреваемую в убийстве полковника СБУ, по информации источника, отпускать в Киеве не собираются. "Пока ждем отмашки, ориентировочно она должна быть в течение месяца", — добавил он.