СМИ: полиция искала барселонского террориста за несколько часов до атаки

МАДРИД, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудники каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra разыскивали Юнеса Абуякуба за несколько часов до того, как он совершил теракт в Барселоне 17 августа, сообщает газета El País.

В ночь с 16 на 17 августа в доме в Альканаре, где террористы занимались изготовлением взрывных устройств при помощи газовых баллонов, произошел мощный взрыв, в результаты которого были уничтожены бомбы. На следующий день ближе к вечеру Юнес Абуякуб совершил наезд на пешеходов на улице Рамбла в центре Барселоны, погибли 15 человек, более ста получили ранения. Абуякуб скрылся, он был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

Как сообщает El País, после случайного взрыва в Альканаре, еще до теракта на Рамбле, полиция пыталась установить местонахождение Юнеса. Сотрудники Mossos разговаривали по телефону с Хичамом Абуякубом, одним из братьев Юнеса, и пытались выяснить, где тот находится. Однако никто из родственников не смог ответить на вопросы полиции.

Выйти на след террориста правоохранительным органам удалось благодаря Peugeot 306, который был припаркован недалеко от взорвавшегося в Альканаре дома, зарегистрированного на имя братьев Абуякуб. Сразу после взрыва в Альканаре полиция предположила, что взорвалась нарколаборатория. Только уже после терактов в Барселоне и Камбрильсе было установлено, что в этом доме террористы готовили бомбы "Мать Сатаны" и что предполагаемой целью был собор Саграда Фамилия.

Ранее испанские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники в следствии, что Национальный разведывательный центр Испании "поддерживал контакты" с организатором терактов имамом Абдельбаки ас-Сати – по крайней мере, во время его пребывания в тюрьме с 2010 по 2014 годы, куда он попал за перевозку наркотиков. При этом ни периодичность этих "контактов", ни их продолжительность, ни вопрос получения им вознаграждения за информацию источники не уточняют. Согласно источникам, эти контакты осуществлялись в рамках "протокола в отношении осужденных", это обычная практика "получать информацию для антитеррористической борьбы через контакты с теми, кто может ей обладать". По данным источников, были подозрения, что Эс-Сати помогал исламистам, которые направлялись из Испании в зоны конфликтов, однако обвинений в связи с террористической деятельностью тогда против имама выдвинуто не было. Эс-Сати погиб во время взрыва в Альканаре.

Семнадцатого августа Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек (15 в Барселоне, одна женщина погибла в Камбрильсе), более 130 пострадали. Ответственность взяла на себя группировка ИГ. Уничтожены восемь террористов, четверо предполагаемых преступников были задержаны, двое отпущены до суда на свободу.