Власти Британии не думают, что ситуация в ФРГ может сказаться на Brexit

ЛОНДОН, 20 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство не видит причин, по которым нынешняя политическая ситуация в Германии может негативно сказаться на переговорах Соединенного Королевства и ЕС по Brexit, заявила РИА Новости представитель министерства по делам Brexit в ответ на просьбу прокомментировать противоположное утверждение источника агентства.

Ранее близкий к британскому правительству источник сообщил, что, поскольку Германия является ключевым игроком в Евросоюзе, в том числе и на переговорах по Brexit, а в данный момент все внимание германских политиков посвящено политической ситуации в собственной стране, переговоры, во-первых, могут затянуться, а во-вторых, без активного участия Германии ЕС не сможет ничего согласовать.

"Это внутреннее дело Германии, и мы не видим причин, по которым нынешняя ситуация может повлиять на стремление к значимому прогрессу на переговорах", — сказала представитель министерства по делам Brexit в ответ на просьбу прокомментировать слова источника, сообщившего РИА Новости, что британское правительство очень обеспокоено ситуацией в Германии и тем, что она может затормозить Brexit и даже негативно повлиять на переговоры.

"Переговоры идут успешно, и мы концентрируемся на том, чтобы добиться наиболее выгодного соглашения для Британии и для ЕС", — отметила представитель министерства.

Переговоры о формировании правящей коалиции в Германии провалились: в ночь на понедельник глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что лучше "вообще не руководить, чем руководить неправильно". Таким образом, СвДП выбывает из переговоров с партийным союзом канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и "Зелеными". Социал-демократы из СДПГ не хотят участвовать в формировании правительства, они предпочитают работать в оппозиции, глава партии Мартин Шульц даже потребовал новых выборов.

Переговоры затянулись на беспрецедентно долгий срок, теоретически в ФРГ возможно формирование правительства меньшинства, а также перспектива проведения новых парламентских выборов. Правительства меньшинства в Германии не было никогда, коалиционные переговоры затянулись на столь долгий срок также впервые в послевоенной истории ФРГ.