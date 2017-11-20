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Расплата Меркель: что показал кризис власти в Германии

19:2520.11.2017
(обновлено: 19:26 20.11.2017)
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© REUTERS / Axel SchmidtАнгела Меркель во время переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине. 19 ноября 2017Ангела Меркель во время переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине. 19 ноября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Провал переговоров по созданию правящей коалиции в Германии показывает, что свой рекордный четвертый срок в кресле федерального канцлера Ангела Меркель вряд ли проведет до конца. Между тем неспособность сформировать новое правительство стала сигналом для нее и всех ее европейских коллег: чрезмерная увлеченность глобальными проблемами в ущерб национальной повестке может привести к внутриполитическому коллапсу.

Два варианта, оба плохие

Переговоры о формировании коалиции шли больше месяца и в конце концов провалились. Минувшей ночью основной партнер партии большинства в бундестаге ХДС/ХСС — Свободная демократическая партия (СвДП) — отказалась участвовать в них, и консервативный блок Меркель остался вдвоем с "Зелеными". Вместе у них лишь 313 депутатских мандатов из 709, или всего 44%. Необходимого кворума для создания правительства нет.

© REUTERS / Hannibal HanschkeЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Здание Рейхстага в Берлине, Германия

Теперь из патовой ситуации есть лишь два выхода: формирование правительства меньшинства или повторные выборы в бундестаг. Но любом случае сначала президент должен будет предложить парламенту на утверждение кандидатуру канцлера. Если она не получит необходимого числа голосов (50% плюс один голос), у депутатов останется только две недели на рассмотрение любых других кандидатур. Если и это не даст результата, глава государства будет обязан назначить перевыборы бундестага, которые не проводились в Германии за всю ее послевоенную историю.

Ангела Меркель во время переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине. 19 ноября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
Германия в тупике: переговоры по созданию коалиции провалились

Оба варианта плохи для Меркель. При первом она рискует не набрать голосов, и тогда на четвертом сроке можно будет окончательно поставить крест. Но даже если с этим она справится, во главе правительства меньшинства Меркель будет очень трудно продолжать проводить свою политику, поскольку все важные решения придется согласовывать с парламентом, где у ХДС/ХСС и "Зеленых" не будет однозначной поддержки. При втором варианте ее партия может потерять еще больше голосов, чем на сентябрьских выборах, и даже уступить пальму первенства ушедшим в оппозицию социал-демократам (СДПГ). Следом — серьезное переформатирование всего кабинета.

Торг продолжится?

Фрау канцлерин сделает все возможное, чтобы продолжить переговоры и все-таки сформировать правящую коалицию, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он допускает, что демарш свободных демократов — не что иное, как элемент политического торга.

"В частности, СвДП очень заинтересована в том, чтобы получить портфель министра финансов, и в конце концов ХДС/ХСС может согласиться на это. Но не исключен и другой вариант: возвращение к переговорам о большой коалиции с социал-демократами. Непременным условием ее создания СДПГ выдвигает требование замены Ангелы Меркель на другого кандидата в канцлеры, но "правые" могут вместо этого уступить им еще несколько ключевых мест в правительстве, ведь консерваторы прекрасно понимают, что в результате перевыборов могут потерять еще больше", — говорит Абзалов.

© AP Photo / Michael SohnГлава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц во время пресс-концеренции в Берлине. 20 ноября 2017
© AP Photo / Michael Sohn
Глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц во время пресс-концеренции в Берлине. 20 ноября 2017

С таким предположением согласен и директор Института стратегического планирования Александр Гусев. Он также видит в происходящем лишь выдвижение дополнительных аргументов в переговорах.

Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине
© AFP 2017 / Odd Andersen
Крупные политические партии Германии заявили о начале конца "эры Меркель"

"Наверное, у руководства ХДС и ХСС есть возможность еще раз попробовать опереться на социал-демократов, посулив им достаточно серьезные преференции, прежде всего назначения на должности министров в новом составе правительства. Возможно, все упирается в деньги — партийная казна должна в значительной степени пополниться. Поэтому я полагаю, что, как говорится, еще не вечер. Вряд ли ХДС и ХСС захотят видеть в качестве достаточно серьезного оппозиционера социал-демократов. Это в значительной степени осложнило бы действия нового кабинета министров. Исходя из этих оснований, я полагаю, что торг будет продолжаться", — сказал Гусев в эфире радио Sputnik.

Ослабнут все

Хотя политический кризис, признаки которого давно наметились в ФРГ, был предсказуем, драматизировать ситуацию все же не стоит, уверен генеральный директор, член Президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, только что вернувшийся из Германии. По его словам, к перспективе неопределенности с конфигурацией власти там готовы и относятся к этому спокойно.

"В Германии убеждены, что происходящее не создаст кризисной ситуации, способной поставить под вопрос эффективность работы государственной машины. Тем не менее это весьма серьезный звонок, предупреждающий, что политическая система страны начинает работать с перебоями. Она, конечно, не в таком плачевном состоянии, как, скажем, во Франции, где разваливаются основные политические партии, однако налицо очень серьезные разногласия, которые усугубляются, несмотря на сохраняющийся авторитет канцлера", — говорит Андрей Кортунов.

По мнению эксперта, "звонок" сообщает и о том, что свой четвертый срок Меркель вряд ли сможет досидеть на посту канцлера до конца.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с канцлером Ангелой Меркель
© REUTERS / Axel Schmidt
Штайнмайер прокомментировал провал переговоров по созданию коалиции

"То, что случилось минувшей ночью, — очень серьезный удар по госпоже Меркель. Формирование правительства идет уже больше месяца, и теперь при любом раскладе этот процесс еще больше затянется. В течение всего этого времени фрау канцлерин будет оставаться в статусе исполняющей обязанности, ей намного труднее будет проводить какие-либо реформы в своей стране и вести переговоры на международном уровне", — комментирует Абзалов.

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Ангела Меркель во время объявления результатов переговоров о формировании новой коалиции. 20 ноября 2017
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Ангела Меркель во время объявления результатов переговоров о формировании новой коалиции. 20 ноября 2017

Но ослабнет не только Меркель. Та же участь ждет и парламент, в котором не будет коалиции, способной обеспечить заведомое большинство голосов. Тем более что после повторных выборов свои позиции может еще больше укрепить правопопулистская "Альтернатива для Германии" (AfD). Наконец, может уменьшиться вес Берлина в Евросоюзе, где он играет лидирующую роль.

"Ослаблением Германии как лидера ЕС не преминет воспользоваться Франция, особенно учитывая амбиции ее президента Эммануэля Макрона, который может попытаться вернуть себе в Европе те же доминирующие позиции, которые прежде занимал Жак Ширак. А это может поставить под вопрос реализацию многих основополагающих инициатив Ангелы Меркель, в частности ее миграционную реформу", — прогнозирует Абзалов.

© AFP 2017 / dpa / Tobias Hase Беженцы в центре временного размещения в Германии
© AFP 2017 / dpa / Tobias Hase
Беженцы в центре временного размещения в Германии

Тревожный сигнал для Европы

Наметившийся в Германии политический кризис — предупреждение и самой Меркель, и лидерам соседних государств: вот что может случиться, когда слишком много внимания уделяется общеевропейским проблемам в ущерб национальным, считает Кортунов. При том, что есть внутриполитические разногласия по целому ряду вопросов, таких как миграция, бюджет, экономическое развитие.

"Германия сейчас стоит перед необходимостью сформулировать свою национальную программу, которой у нее, строго говоря, никогда не было: она растворилась в европейских делах. С одной стороны, ей надо сохранить роль лидера ЕС, с другой — стать наконец страной для своих граждан. И обе эти задачи находятся в неразрывной связи", — утверждает Кортунов.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Франция не заинтересована в ухудшении ситуации в Германии, заявил Макрон

Если раньше многие заверяли, что пик неопределенности в Европе прошел после выборов во Франции, то выборы в Германии показали, что ситуация в Брюсселе и Берлине схожая: слишком разные позиции, никто ни с кем ни о чем не может договориться. И все это на фоне очень низкого уровня доверия к властям, поясняет Абзалов. По сути, это разные аспекты одних и тех же центробежных процессов, которые проявились на референдумах в Нидерландах и Великобритании, на президентских выборах в США. И в этой ситуации многое зависит от того, какое решение примет сейчас госпожа канцлер.

© REUTERS / Hannibal HanschkeКанцлер Германии Ангела Меркель общается с прессой после завершения переговоров о формировании новой коалиции. 20 ноября 2017
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Канцлер Германии Ангела Меркель общается с прессой после завершения переговоров о формировании новой коалиции. 20 ноября 2017

"Меркель хочет оставаться той, какой была. Но если она намерена остаться у власти, то ей необходимо меняться, поскольку и сам Европейский союз, и весь мир уже стали другими. Сумеет ли она пойти по этому пути и стать лидером новой формации? Герхард Шредер в свое время смог. Теперь выбор за ней: или она уйдет как канцлер-долгожитель, или продолжит борьбу, возможно, изменив себе прежней как политику", — резюмирует эксперт.

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