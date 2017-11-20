Министра внутренних дел ЛНР отправили в отставку

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (266)

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий подписал указ об отстранении от должности министра внутренних дел Игоря Корнета, сообщается в понедельник на официальном сайте главы ЛНР.

"Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подписал указ "Об отстранении Корнета И.А. от должности министра внутренних дел", — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте главы ЛНР, Корнет уволен в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

Плотницкий возложил временное исполнение обязанностей министра внутренних дел ЛНР на и.о. замминистра, начальника криминальной полиции МВД ЛНР Владимира Черкова.