Голосование по импичменту Мугабе может пройти в парламенте Зимбабве в среду

ХАРАРЕ, 20 ноя — РИА Новости. Комиссия по вопросу импичмента президента Зимбабве Роберта Мугабе, как ожидается, может быть создана в парламенте во вторник; есть надежда, что вопрос об импичменте будет выставлен на голосование уже в среду, заявил член центрального комитета правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) Пол Мангвана.

В понедельник после обеда началось заседание членов парламента от партии ZANU-PF, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги в связи с отказом президента Мугабе уйти в отставку.

"Ожидаю, что комиссия по данном вопросу будет создана завтра… Есть надежда, что вопрос будет выставлен на голосование в среду", — сказал он журналистам в понедельник.

Ранее члены центрального комитета партии на специальном заседании сняли Мугабе с руководящих постов партии и призвали его подать в отставку с поста президента страны до полудня понедельника. Накануне Мугабе в ходе обращения к нации не стал заявлять об отставке, а также сообщил, что будет председательствовать на съезде партии через несколько недель.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.