Экипаж аргентинской подводной лодки сообщал об аварии в день исчезновения

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Экипаж подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", пропавшей в Атлантическом океане на прошлой неделе, сообщил об аварии в день исчезновения, заявил представитель флота Габриэль Галеацци.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

"В среду с подводной лодки сообщили, что произошла авария", — сказал Галеацци на пресс-конференции.

В субботу ВМС Аргентины получили семь спутниковых сигналов, которые могли исходить с судна, но анализ данных показал, что эти сигналы не совпадают со спутниковым телефоном "Сан-Хуана".

Несмотря на непогоду, поиски подводной лодки продолжаются. В операции задействованы 13 морских и 10 воздушных судов. Военно-морские силы США направили на помощь Аргентине автономные подводные аппараты.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и вошла в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.