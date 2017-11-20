Уругвай предоставил Аргентине самолет для поисков пропавшей подлодки

МОНТЕВИДЕО, 20 ноя — РИА Новости. Уругвай предоставил Аргентине в распоряжение патрульный самолет для оказания помощи в поиске пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" аргентинских ВМС, сообщил РИА Новости представитель уругвайских ВМС Гастон Хуансоло.

"О ситуации стало известно в пятницу, и в тот же день ВМС страны передали в распоряжение аргентинских ВМС самолет, однако пока он не был задействован (в поисковой операции — ред.)", — заявил Хуансоло. Он добавил, что речь идет о патрульном самолете Beechcraft 200 Super King.

Как сообщил представитель ВМС Уругвая, погодные условия в настоящее время неблагоприятные и это может повлиять на возможность подводной лодки подняться на поверхность.

"Как правило, подводные лодки не плавают на поверхности в плохую погоду… Предполагается, что когда ситуация улучшится, появятся условия для выхода подводной лодки на поверхность, если нет каких-то повреждений, которые могут помешать ей это сделать", — заявил Хаунсоло.

Как заявил представитель аргентинского военного флота Энрике Бальби, в настоящее время в поисковой операции задействованы 13 морских и 10 воздушных судов.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

Несмотря на непогоду, поиски подводной лодки продолжались все воскресенье, однако пока субмарину обнаружить не удалось.