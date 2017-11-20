Медведчук считает разгулом вандализма осквернение Вечного огня в Киеве

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Представитель властей Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает разгулом вандализма очередной инцидент в Киеве, когда Вечный огонь залили цементом.

В понедельник стало известно, что ночью неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве и установили на нем крест. Полиция крест изъяла, ведется розыск злоумышленников. Коммунальщики уже восстановили Вечный огонь.

"Вечный огонь в центре Киева снова залит цементом. Попытки власти, переписав историю, обесценить подвиг народа в Великой Отечественной войне и попустительство радикалам, привели к разгулу вандализма в стране", — написал Медведчук в Twitter в понедельник.

Седьмого ноября неизвестные уже заливали цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.