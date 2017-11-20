России нужно вернуть право голоса в ПАСЕ, считает спикер парламента Сербии

БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Делегации России должно быть возвращено право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила председатель Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович после встречи в понедельник с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Белграде.

"Прежде всего, мы разговаривали о статусе делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где несправедливыми политическими санкциями ПАСЕ лишила право голоса делегацию РФ. Сербия считает, что санкции не приносят никакого решения, а только создают проблемы и делегации России должно быть возвращено полноправное членство в ПАСЕ и право голоса", — заявила Гойкович на пресс-конференции в Скупщине.

Она добавила, что Сербия никогда не будет голосовать против интересов Российской Федерации.

Российских парламентариев в 2014-2015 годах лишили права голоса и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. С 2016 года Россия не направляет в ассамблею документы для аккредитации своей делегации. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня Москва заявила, что она намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не восстановят в полном объеме.