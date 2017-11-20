Роухани проведет двустороннюю встречу с Путиным в Сочи, заявили в Иране

Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в Москве. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани во время визита в Сочи, помимо участия в трехсторонней встречи по Сирии, также проведет двустороннюю встречу президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил замглавы пресс-службы президента Парвиз Исмаили.

"Роухани по официальному приглашению Владимира Путина в среду отправится в Сочи с однодневным визитом для участия в заседании глав Ирана, России и Турции по поводу Сирии. Помимо этого заседания, президент Ирана также проведет двусторонние встречи с российским и турецким коллегами", — написал замглавы пресс-службы иранского президента в Twitter.

Встреча президентов Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.