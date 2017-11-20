МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что не хотел бы комментировать заявление КГБ Белоруссии о признательных показаниях украинского журналиста Павла Шаройко, обвиняемого в шпионаже.

В понедельник официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин заявил, что советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персона нон-грата в Белоруссии за "не совместимую с дипломатическим статусом деятельность". По его словам, задержанный в октябре за создание в Белоруссии агентурной сети гражданин Украины Шаройко, против которого возбуждено уголовное дело за шпионаж, подтвердил, что "координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии".

На сайте дипмиссии в списке сотрудников значится "Скворцов Игорь Васильевич — первый секретарь (посольства)".

"Я не буду комментировать то, что признается в застенках КГБ. Не знаю, каким образом признался он там или не признался. То, что он бывший военный, ни для кого секрета не было, он работал в министерстве обороны, у него звание какое-то есть. Но я там не был, когда он что-то говорил в КГБ", — сказал посол белорусскому агентству Белапан.

По словам Кизима, интересы Шаройко по-прежнему представляет государственный адвокат. "Тут специфика в том, что это может быть только адвокат, который имеет специальный допуск какой-то, а их не так много", — отметил он.

Касаясь информации о причастности к делу сотрудника дипмиссии, Кизим отметил несовпадение названия должности дипломата в версии КГБ. "Они даже не знают, как правильно называется его должность, что говорит о том, что как-то спонтанно было сделано все это дело", — сказал посол.