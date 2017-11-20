Россия будет поддерживать Сербию по ситуации с Косово, заявила Матвиенко

БЕЛГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Россия всегда будет поддерживать Сербию по ситуации с Косово, Москва не признает незаконное провозглашение государственности Косово, завила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник по итогам встречи с главой сербского парламента Майей Гойкович.

"Россия будет поддерживать Сербию по Косово. Мы не признали и не признаем незаконное провозглашение государственности Косово",- сказала спикер.

Спикер Совфеда с удовлетворением отметила активизировавшееся межпарламентское сотрудничество между Россией и Сербией, назвав это важной частью сотрудничества государств. "Наши страны всегда поддерживали друг друга, подставляли плечо друг другу", — добавила она.

По ее словам, активно развивается сотрудничество между РФ и Сербией в сфере экономики, науки, образования, культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Белград под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.