Историк прокомментировал слова школьника в Бундестаге

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя – РИА Новости. В школах, и не только в российских, необходимо больше рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, заявил историк, профессор РАНХиГС, научный сотрудник кафедры истории Университета имени Фредерика II в Неаполе Джованни Савино, комментируя РИА Новости выступление школьника из ЯНАО в Бундестаге.

Видеозапись выступления школьника из Нового Уренгоя опубликована на одном из каналов сервиса YouTube. В своем выступлении учащийся гимназии рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам школьника, солдат после прекращения боев попал в лагерь для военнопленных, однако вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена".

Подросток заявил, что история солдата и работа над проектом, связанным с изучением его биографии, тронули его и "подтолкнули на посещение захоронения солдат Вермахта" вблизи города Копейска Челябинской области. По словам школьника, он "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Я считаю, что в школах, не только в России, нужно больше рассказывать о событиях Великой отечественной войны. Рассказывать о концлагерях, о миллионах людей — евреи, цыгане, славяне, представителей демократических партий – уничтоженных руками фашистов. Потому что вопрос не о "невинности", а о страшной войне против человечества. Были немецкие солдаты, которые были против нацизма, но они дезертировали и стали партизанами. Например, так было и в Италии, и во Франции", — заявил РИА Новости Савино.

По его словам, трагическая судьба миллионов жизней – очень важный аргумент, однако необходимо понимать, что "была возможность сопротивляться, и что от рук "простых людей" умерли невинные граждане".