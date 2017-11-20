Власти Британии обеспокоены, что ситуация в Германии затормозит Brexit

ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании обеспокоено тем, что политическая нестабильность в Германии может негативно сказаться на переговорах по Brexit, рассказал РИА Новости в понедельник близкий к британскому правительству источник.

Ранее в понедельник лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд и Алиса Вайдель заявили, что Меркель должна покинуть пост канцлера ФРГ после провала предварительных переговоров о формировании нового коалиционного правительства Германии.

"Понятно, что и в Британии у нас немало точек зрения на то, каким должен быть Brexit. В частности, в правительстве до сих пор нет согласия касательно "отступных", на выплате которых настаивает ЕС. В парламенте звучат самые разные точки зрения. Но сейчас другая проблема — появляются большие сомнения в способности ЕС принимать решения. Может ли ЕС согласовать что-то, когда в Германии такая ситуация?" — сказал собеседник агентства.

"Германия – ключевой игрок на переговорах по Brexit, а сейчас они не могут разобраться в собственной политической ситуации, и это займет время. А это очень беспокоящий факт, учитывая, что менее чем через полтора года нам выходить из ЕС", — пояснил он.

РИА Новости обратилось за официальным комментарием по ситуации в Германии в министерство по делам Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях. Достаточный прогресс по этим направлениям должен поступить не позднее начала декабря, иначе Евросоюз не сможет в декабре принять решение о переходе ко второй фазе переговоров.