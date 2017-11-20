Правящая партия Польши ответила на критику Туском ее политики

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Слова главы Европейского совета Дональда Туска о политике правящей партии Польши вызвали бурю эмоций в стране и гневную отповедь официальной Варшавы. Тему не обошло практически ни одно СМИ, с нее начинаются выпуски новостей центральных телеканалов.

Ранее глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии страны "Право и справедливость" ("PiS") в отношении Украины, предположив, что она может быть "планом Кремля".

"Внимание! Острый спор с Украиной, изоляция в ЕС, отход от принципа верховенства права и независимости судов, нападение на неправительственный сектор и свободные СМИ — стратегия "Права и справедливости" или план Кремля? Слишком похоже, чтобы спокойно спать", — написал Туск.

Туск нападает на Польшу

Руководство Польши в ответ обрушилось на Туска с критикой.

"Дональд Туск в качестве главы Европейского Совета ничего для Польши не сделал. Сегодня, используя свое положение для атаки на правительство Польши, он нападает на Польшу", — написала в Twitter премьер-министр страны Беата Шидло.

В свою очередь глава МИД Витольд Ващиковский заявил, что "Туск не может активно существовать в европейской политике, поэтому он пытается вмешиваться в польскую внутреннюю политику".

"Это сообщение (Туска) является отчаянным криком разочарования", — добавил министр.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак в свою очередь заявил, что польское правительство "имело логику, не поддерживая кандидатуру Туска на должность главы Евросовета".

"Он ломает основные принципы ЕС, так как не является нейтральным", — добавил министр.

Но оппозиция за него

В этой связи в поддержку Туска высказались представители польской оппозиции.

Заместитель главы партии "Новочесна" Катажина Лубнауэр заявила, что Туск в своем послании "заключил на самом деле всю политику "Права и справедливости".

"Право и справедливость" очень сильно подрывает наше чувство безопасности", — сказала депутат.

Европарламент на минувшей неделе на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма применения Евросоюзом политико-экономических санкций в отношении Польши за отход от норм демократии и правового государства. В резолюции речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.