Правящая партия Польши ответила на критику Туском ее политики

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Слова главы Европейского совета Дональда Туска о политике правящей партии Польши вызвали бурю эмоций в стране и гневную отповедь официальной Варшавы. Тему не обошло практически ни одно СМИ, с нее начинаются выпуски новостей центральных телеканалов.
"Внимание! Острый спор с Украиной, изоляция в ЕС, отход от принципа верховенства права и независимости судов, нападение на неправительственный сектор и свободные СМИ — стратегия "Права и справедливости" или план Кремля? Слишком похоже, чтобы спокойно спать", — написал Туск.
Туск нападает на Польшу
Руководство Польши в ответ обрушилось на Туска с критикой.
"Дональд Туск в качестве главы Европейского Совета ничего для Польши не сделал. Сегодня, используя свое положение для атаки на правительство Польши, он нападает на Польшу", — написала в Twitter премьер-министр страны Беата Шидло.
"Это сообщение (Туска) является отчаянным криком разочарования", — добавил министр.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак в свою очередь заявил, что польское правительство "имело логику, не поддерживая кандидатуру Туска на должность главы Евросовета".
"Он ломает основные принципы ЕС, так как не является нейтральным", — добавил министр.
Но оппозиция за него
Заместитель главы партии "Новочесна" Катажина Лубнауэр заявила, что Туск в своем послании "заключил на самом деле всю политику "Права и справедливости".
"Право и справедливость" очень сильно подрывает наше чувство безопасности", — сказала депутат.
Европарламент на минувшей неделе на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма применения Евросоюзом политико-экономических санкций в отношении Польши за отход от норм демократии и правового государства. В резолюции речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.