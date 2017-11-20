В ФРГ партия "Зеленых" заявила, что готова продолжать переговоры о коалиции

БЕРЛИН, 20 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Партия "Зеленые" готова продолжать переговоры по формированию нового правительства ФРГ, заявил журналистам один из лидеров партии, глава фракции "Зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер.

"Если дело дойдет до других переговоров, мы к ним готовы", — сказал Хофрайтер, добавив, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем обращении в понедельник "призвал всех проявить ответственность" и посмотреть, "что из этого выйдет".

Хофрайтер назвал спекуляцией рассуждения о том, пройдут ли в Германии новые выборы или будет создано правительство меньшинства

"Если будут новые выборы, мы пойдем с нашими идеями на новые выборы, если будут новые идеи – нужно посмотреть, будет ли там нечто разумное", "Зеленые" "в любой момент готовы к переговорам", — добавил он.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. СДПГ ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).