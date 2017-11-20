Президент ФРГ призвал в ближайшее время сформировать новое правительство

БЕРЛИН, 20 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в понедельник, что ожидает от всех партий готовности к формированию правительства по итогам выборов 24 сентября.

Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.

"Это момент, в который все участники должны сделать паузу и переосмыслить свою позицию. Все избранные в бундестаг политические партии должны действовать на общее благо. Я ожидаю от участников переговоров демонстрации готовности сформировать правительство в обозримом будущем", — сказал Штайнмайер.

Он добавил, что проведет в ближайшие дни переговоры со всеми лидерами партий, которые участвовали в предварительных переговорах по формированию правительства, с теми, кто "не исключает участия в формировании правительства", а также с президентами бундестага, бундесрата и главой Конституционного суда.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. СДПГ ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).