Президент ФРГ призвал в ближайшее время сформировать новое правительство

БЕРЛИН, 20 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в понедельник, что ожидает от всех партий готовности к формированию правительства по итогам выборов 24 сентября.
Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.
"Это момент, в который все участники должны сделать паузу и переосмыслить свою позицию. Все избранные в бундестаг политические партии должны действовать на общее благо. Я ожидаю от участников переговоров демонстрации готовности сформировать правительство в обозримом будущем", — сказал Штайнмайер.
Он добавил, что проведет в ближайшие дни переговоры со всеми лидерами партий, которые участвовали в предварительных переговорах по формированию правительства, с теми, кто "не исключает участия в формировании правительства", а также с президентами бундестага, бундесрата и главой Конституционного суда.