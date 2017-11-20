В Молдавии проходят обыски в мэриях ряда городов

КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Многочисленные обыски проходят в мэриях ряда населенных пунктов Молдавии, в том числе и Кишинева, по делу, связанному с фальсификацией тендеров; задержаны четыре человека, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

"Проводятся обыски. Изымаются документы в мэриях, в том числе в бывшем министерстве окружающей среды и мэрии Кишинева. Проверки проходят и в нескольких компаниях-победителях тендеров", — сказала Старински.

По ее словам, расследование ведется по делу о фальсификациях тендеров на получение денег из Экологического фонда на поддержку проектов местного значения. Она отметила, что речь идет о миллионах леев.

"К настоящему моменту в ходе спецоперации задержаны четверо человек. Среди них — мэр коммуны Гелэуза (Страшенский район, центральная часть Молдавии) и три представителя компаний-победителей фальсифицированных тендеров", — отметила собеседница.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о Николете Малай – представительнице Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией).