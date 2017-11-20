Совет ЕС заявил о необходимости регулярных совместных учений по киберзащите

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены Евросоюза на министерском заседании в понедельник в Брюсселе высказались за проведение на регулярной основе совместных учений по кибербезопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Евросоюза.

"Совет ЕС по общим делам заявил о необходимости проведения на регулярной основе общеевропейских учений по кибербезопасности", — сказал собеседник агентства.

По его словам, было также заявлено о востребованности правоохранительных инструментов для борьбы с киберпреступностью и необходимости выработки Евросоюзом скоординированных мер реагирования на крупномасштабные киберпреступления и кризисы.

"Что касается глобальных и дипломатических аспектов кибербезопасности, то Совет ЕС признает важность международного сотрудничества и приветствует создание четких рамок использования политических, дипломатических и экономических инструментов, имеющихся в распоряжении ЕС, в качестве ответных мер на вредоносную кибердеятельность", — отметил чиновник.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее предложил создать европейское агентство киберзащиты, которое позволит защищать страны и предприятия стран Евросоюза от кибератак, которые, по его словам, "более опасны для стабильности и демократии, чем ружья и танки".

Юнкер сообщил, что 2016 году ЕС столкнулся более чем с 4000 кибератак, киберинциденты испытали на себе около 80% европейских компаний.