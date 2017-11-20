Штайнмайер заявил, что ФРГ находится в ситуации, которой не было 70 лет

ПОСЛЕ ПРОВАЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИЯ НАХОДИТСЯ В СИТУАЦИИ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО ПОЧТИ 70 ЛЕТ — ПРЕЗИДЕНТ ФРГ

РИА НОВОСТИ