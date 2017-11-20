В Киеве неизвестные сорвали открытие "Форума нацменьшинств"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Неизвестные люди сорвали открытие в Киеве "Форума национальных меньшинств Украины", где планировалось обсудить, в том числе, проблемы закона об образовании в его языковой части.

Мероприятие, организованное под эгидой партии "Разумная сила", должно было начаться в 14.00 (15.00 мск) в гостинице Hilton в центре Киева, однако его начало задержалось из-за того, что группа неизвестных заблокировала президиум. Пришедшие заявили, что являются "патриотами" и хотят присутствовать на мероприятии, чтобы проконтролировать, о чем будут говорить на форуме. Они опасаются, что мероприятие является "сепаратистским".

Организаторы утверждают, что это не так. По их заявлению, его участники планировали обсудить проблему принятого на Украине закона об образовании в его языковой части. Они говорят, что на форуме присутствуют представители нацменьшинств, а также несколько евродепутатов. Представители полиции, которые прибыли на место событий по вызову, заявили, что нарушений общественного порядка не зафиксировано.

"К сожалению, форум мы должны прекратить, потому что мы не можем гарантировать безопасность людей как в зале, так и за столом", — объявил, тем не менее, один из организаторов.

Закон об образовании вступил в силу на Украине 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.