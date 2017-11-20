Шульц заявил, что возглавляемая им СДПГ не боится новых выборов

БЕРЛИН, 20 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкие социал-демократы по-прежнему не готовы войти в коалиционное правительство и не боятся новых выборов, заявил председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц журналистам в центре Берлина.

"Мы по-прежнему не боимся новых выборов. В связи с итогами выборов 24 сентября мы не готовы войти в "большую коалицию", — сказал Шульц.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.

СДПГ ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).

Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.