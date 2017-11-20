Ливан не ответственен за конфликты в арабских странах, заявил президент

КАИР, 20 ноя — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что его страна не несет ответственности за конфликты, происходящие в арабских странах.

"Ливан не ответственен за арабские или региональные конфликты, происходящие в арабских странах. Он ни на кого не нападал и не может платить за эти конфликты своей политической стабильностью и безопасностью", — сказал Аун на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль Гейтом, прибывшим в понедельник в Бейрут. Его слова приведены пресс-службой президента в Twitter.

Ситуация в Ливане обострилась после неожиданного заявления 4 ноября премьер-министра страны Саада Харири о своей отставке во время визита в Эр-Рияд. Харири обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

В воскресенье в Каире прошла экстренная встреча совета ЛАГ на уровне глав МИД. В итоговом заявлении участники встречи "осудили иранское вмешательство в дела арабских стран".