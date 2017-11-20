Российский адмирал рассказал о запасах воздуха на аргентинской субмарине

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экипаж пропавшей подводной лодки военно-морских сил Аргентины "Сан-Хуан" может продержаться на аварийных кислородных запасах в отсеках субмарины до десяти суток, сообщил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

"Вероятнее всего, авария произошла в центральном посту с выходом из строя главного командного пункта подводной лодки. Важно надеяться на то, что хотя бы часть экипажа субмарины "Сан-Хуан" может находиться в отсеках и ждать спасения, которое должно прийти с улучшением погоды. Подводники на глубине до ста метров могут продержаться в изолированных герметичных отсеках, я считаю, суток десять точно", — сказал Валуев.

Он пояснил, что на подлодках немецкой постройки есть аварийный запас кислородных пластин. Кислород также находится в таких приборах, как торпеды и баллоны в изолирующих аппаратах.

"При желании и соблюдении режима жесткой экономии моряки могут найти резерв для дыхания. Если они, конечно, живы", — подчеркнул российский адмирал.

По его словам, подлодка может лежать на грунте с живым личным составом на малой глубине. "Переборки выдерживают глубины до 100-150 метров, даже если несколько отсеков затоплены. Если глубина до 50 метров, то обнаруженные спасателями подводники при улучшении погоды могут покинуть лодку через торпедные аппараты и аварийно-спасательный люк. На глубине более 100 метров — с помощью специализированных спасательных аппаратов", — сказал Валуев.

По его мнению, для спасения аргентинской субмарины необходимо в первую очередь сузить район ее поиска на основе плана межбазового перехода и анализа поступивших сигналов. Затем с помощью самолетов, оснащенных магнитными обнаружителями, следует определить вероятное место аварии. Такое оборудование позволяет определить местонахождение субмарины на глубине до 500 метров.

"После завершения первичного поиска… необходимо с помощью опускаемых аппаратов с видео- и фотоаппаратурой определить, что это фактически подводная лодка, определить глубину… А затем определить пути спасения подводной лодки. Первый — с учетом того, что есть живые. Второй предполагает просто подъем субмарины", — уточнил адмирал.

Он пояснил, что для подъема аварийной лодки вызываются плавучий док, судно для подъема тяжелых предметов и водолазы-глубоководники. "Лодку поднимают, помещают в док, и в процессе перехода в пункт базирования проводятся санитарные мероприятия. Если люди живы, то необходимо провести мероприятия в барокамере для исключения у них разрыва легких и кессонной болезни. В пункте базирования проводятся завершающие технические мероприятия", — заключил Валуев.

Подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. В понедельник газета Nacion со ссылкой на представителя военно-морских сил Аргентины капитана Габриэля Галеацци сообщила, что последние слабые спутниковые сигналы, полученные, вероятно, с "Сан-Хуана", не помоглиустановить местонахождение подлодки. По информации издания, поисковая операция покрывает всю территорию и вероятный маршрут следования субмарины. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.