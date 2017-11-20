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В мире

"Не ожидал". Журналист, попросивший часы у Атамбаева, рассказал о подарке

16:0420.11.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фотоПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БИШКЕК, 20 ноя — РИА Новости, Юлия Орлова. Главный редактор киргизской газеты "Де-Факто" Амантур Мусагулов, получивший часы в подарок от президента Киргизии Алмазбека Атамбаева во время итоговой пресс-конференции, заявил РИА Новости, что совершенно не ожидал такого подарка.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба президента КР
Киргизский журналист во время пресс-конференции выпросил у Атамбаева часы
В понедельник во время пресс-конференции, посвященной итогам шестилетнего правления президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, киргизский журналист вместо того, чтобы задать вопрос, рассказал, что ему приснился сон, в котором президент подарил ему часы "на память". В ответ Атамбаев, рассмеявшись, снял с руки часы и отдал Мусагулову. Президент при этом порадовался, что журналист "хоть не брюки попросил".

"Нет-нет, я не ожидал подарка. Пресс-конференция продолжалась уже почти 2 часа, были вопросы одинаковые, и я хотел разрядить обстановку, рассказав свой сон. Я не ожидал, что президент их мне подарит", — сказал Мусагулов.

Он отметил, что вопросов к президенту у него не было.

Киргизским СМИ удалось выяснить марку часового механизма, он оказался российского производства. "Мужские механические часы c автоподзаводом "Полет-Стиль" российского производства. На официальном сайте завода изготовителя удалось найти подобные часы в металлическом и позолоченном варианте. Их стоимость составляет 11,62 тысячи рублей", — сообщило киргизское информагентство Kaktusmedia.

Всего в пресс-конференции Атамбаева, которая прошла в госрезиденции "Ала-Арча" в пригороде Бишкека, приняли участие более 140 киргизских и иностранных журналистов и политологов. За два с лишним часа глава государства ответил более чем на 60 вопросов.

Полномочия президента Атамбаева завершатся 24 ноября, когда к присяге будет приведен новый глава государства Сооронбай Жээнбеков, избранный в ходе всенародного голосования 15 октября.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр В
Не ожидал подарка.... Ага, так мы и поверили.
16:11
20.11.2017
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