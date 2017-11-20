Учительница вступилась за школьника из ЯНАО после слов о солдатах вермахта

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Людмила Кононенко, учительница немецкого языка школьника из Нового Уренгоя, выступившего в Бундестаге с докладом о "солдатах вермахта", вступилась за своего ученика. Ее слова приводит агентство "Север Пресс".

Кононенко утверждает, что слова мальчика вырваны из контекста.

"Свой доклад он заканчивает словами: "Я искренне надеюсь, что во всем мире восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн. Война коснулась и семьи Николая, его прадедушка — участник Великой Отечественной Войны. Ни в коем случае гимназист не оправдывает действия фашистов", — заявила она.

Кононенко призвала прекратить травлю и вместо этого прочитать его доклад полностью. В этом случае будет ясно, что он имел ввиду: что у каждого солдата, в том числе немца, была своя судьба и что не каждый из них хотел идти на войну и убивать людей.

На YouTube опубликован фрагмент выступления школьника. В нем он рассказал о немецком солдате, воевавшем под Сталинградом и попавшем в плен, в котором он умер из-за "тяжелых условий".

По словам мальчика, эта история тронула его и подтолкнула на посещение захоронения солдат вермахта в Челябинской области, где он увидел "могилы невинно погибших людей".