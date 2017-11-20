МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии и лидер блока ХДС/ХСС Ангела Меркель должна принять необходимость повторных выборов в Германии после провала переговоров о формировании парламентской коалиции "Ямайка", сказал РИА Новости член правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Вальдемар Биркле (Waldemar Birkle).
Ранее в понедельник лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд и Алиса Вайдель заявили, что Меркель должна покинуть пост канцлера ФРГ после провала предварительных переговоров о формировании нового коалиционного правительства Германии.
Биркле сказал, что "было бы правильным", если бы Меркель "подняла белый флаг" и признала необходимость проведения повторных выборов.
По его словам, в первую очередь жители Германии хотят стабильности и уверенности в завтрашнем дне, и чтобы была коалиция любой ценой, думая, что тогда настанет стабильность. "Но этого не случится", — добавил он.
"Это сигнал для всех партий, что политику Германии надо менять на корню. Это то, чего мы пытаемся добиться", — сказал Биркле. Он отметил, что, проводя изменения, стоит думать о немцах, а не об остальном мире.
В понедельник Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером: будь то правительство меньшинства или новые выборы, сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства. Официальное заявление Штайнмайера по итогам этой встречи ожидается около 14.30 по местному времени (16.30 мск).