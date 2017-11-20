МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии и лидер блока ХДС/ХСС Ангела Меркель должна принять необходимость повторных выборов в Германии после провала переговоров о формировании парламентской коалиции "Ямайка", сказал РИА Новости член правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Вальдемар Биркле (Waldemar Birkle).

Ранее в понедельник лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд и Алиса Вайдель заявили, что Меркель должна покинуть пост канцлера ФРГ после провала предварительных переговоров о формировании нового коалиционного правительства Германии.

Биркле сказал, что "было бы правильным", если бы Меркель "подняла белый флаг" и признала необходимость проведения повторных выборов.

По его словам, в первую очередь жители Германии хотят стабильности и уверенности в завтрашнем дне, и чтобы была коалиция любой ценой, думая, что тогда настанет стабильность. "Но этого не случится", — добавил он.

"Это сигнал для всех партий, что политику Германии надо менять на корню. Это то, чего мы пытаемся добиться", — сказал Биркле. Он отметил, что, проводя изменения, стоит думать о немцах, а не об остальном мире.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Меркель не сумела сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая по итогам выборов заявила об уходе в оппозицию, подтвердила свои позиции.

В понедельник Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером: будь то правительство меньшинства или новые выборы, сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства. Официальное заявление Штайнмайера по итогам этой встречи ожидается около 14.30 по местному времени (16.30 мск).