Киев не принимает мер для поддержания перемирия в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Киев за три месяца действия "школьного" перемирия не предпринял мер для поддержания режима прекращения огня, которые были согласованы контактной группой по Украине, заявил РИА Новости в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"В рамках "школьного" перемирия были выработаны дополнительные меры контроля, такие как публикация приказов о прекращении огня, разбирательство по каждому нарушению и обнародование этих разбирательств, а также публичное осуждение нарушителей "школьного" перемирия", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он отметил, что соответствующие приказы со стороны ДНР были опубликованы сразу. Кроме того, по каждому случаю нарушений перемирия проводятся разбирательства.

"Украинская сторона до сих пор не опубликовала даже соответствующие приказы, не говоря уже о проведении и обнародовании разбирательств по фактам нарушений. Все, что она прилежно делает – это неустанно обвиняет нас в "фейковости", "самообстрелах" и прочих выдуманных ею историях" — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.