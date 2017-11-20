Киев не принимает мер для поддержания перемирия в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Киев за три месяца действия "школьного" перемирия не предпринял мер для поддержания режима прекращения огня, которые были согласованы контактной группой по Украине, заявил РИА Новости в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.
"В рамках "школьного" перемирия были выработаны дополнительные меры контроля, такие как публикация приказов о прекращении огня, разбирательство по каждому нарушению и обнародование этих разбирательств, а также публичное осуждение нарушителей "школьного" перемирия", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
"Украинская сторона до сих пор не опубликовала даже соответствующие приказы, не говоря уже о проведении и обнародовании разбирательств по фактам нарушений. Все, что она прилежно делает – это неустанно обвиняет нас в "фейковости", "самообстрелах" и прочих выдуманных ею историях" — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.