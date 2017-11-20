В ДНР заявили о росте числа нарушений перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны украинских силовиков за минувшую неделю возросло приблизительно на 10%, по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики было выпущено 1,45 тысячи мин и снарядов, заявил в понедельник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"С 13 по 20 ноября ВСУ более 270 раз нарушили режим прекращения огня, что на 30 раз превышает количество обстрелов по сравнению с аналогичным периодом. Всего по территории нашей республики за восемь дней было выпущено 1,45 тысячи мин и снарядов, что составило около 35 тонн боеприпасов", — сказал Якубов журналистам.

В минувшую пятницу спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что увеличение количества нарушений режима прекращения огня наблюдается в Донбассе в последнее время.