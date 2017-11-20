Силовики почти три тысячи раз нарушили "школьное" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 3 тысяч раз нарушили режим тишины в Донбассе с начала " школьного" перемирия, которое вступило в силу 25 августа, заявил в понедельник журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"С 25 августа, с начала объявления "школьного" перемирия, ВСУ (вооруженные силы Украины) 2965 раз нарушили режим прекращения, погибли пять человек и ранено 17 мирных жителей, повреждено 115 домостроения", — сказал он.

По словам Якубов, представительство ДНР в СЦКК за минувшую неделю провело семь разбирательств по фактам нарушений режима прекращения огня. "В работе находятся еще четыре", — добавил он.