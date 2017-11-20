Источник: США через НАТО проталкивают размещение ядерного оружия в Европе

АФИНЫ, 20 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Вашингтон через структуры НАТО пытается продвинуть решение о размещении ядерного оружия в Европе, США хотели бы сделать это до 2020 года, заявил РИА Новости греческий военно-дипломатический источник.

"В июне на совещании министров обороны НАТО в Брюсселе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США хотели бы до 2020 года переместить с Европу самолеты F-35 и ядерное оружие. Страны (для размещения) пока не определены", — сказал он.

По его словам, европейские страны не поддержали инициативу Вашингтона. "За" размещение выступают США и Великобритания. На совещании остальные европейские страны были против. Германия предлагает провести консультации по этому вопросу с Россией. Италия колеблется, хотя в общем против размещения. Франция считает это вопросом внутренней безопасности и обороны и полагает, что решения должны принимать сами страны", — сказал собеседник агентства, добавив, что Греция выступает против размещения ядерного оружия.

Как сообщил источник, по итогам совещания было решено, что вопрос вынесут и на обсуждение с Россией. "Теперь вопрос будут проталкивать на техническом уровне", — сказал он. По его словам, подобная практика действует при принятии решений в Евросоюзе, когда вопрос решают технические эксперты, а затем решения утверждают постоянные представители.

На совещании НАТО обсуждалась также закупка Турцией российских комплексов С-400. "В Североатлантическом альянсе считают этот вопрос очень проблемным", — сказал собеседник агентства.

Информация о размещения ядерного оружия в Греции появилась в последние месяцы. Орган Компартии Греции газета "Ризоспастис" писала, что для приема готовится аэродром в Араксосе на Пелопоннесе. Эти сообщения вызвали резкие протесты общественности. Муниципалитет города Патры единогласно осудил планы разместить ядерное оружие в Араксосе и потребовал от правительства Греции публично ответить, есть ли такие планы, и если да, то отменить их. На собрании в муниципалитете говорилось, что в Араксосе с 1962 года складировались ядерные боеприпасы, которые были выведены в 2001 году на фоне протестов.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас на пресс-конференции в конце октября заявил, что темы складирования ядерного оружия на территории Греции не существует. О том, что данная тема не обсуждается, заявил и источник РИА Новости в министерстве национальной обороны страны.

Согласно недавно опубликованному докладу парламента Турции, в пяти странах НАТО размещено около 150 единиц ядерного оружия. Оно размещается на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, которые являются членами НАТО, но сами не владеют ядерным оружием. В Турции на авиабазе Инджирлик размещено около 50 единиц атомных бомб типа Β61. Греческий комитет за международную разрядку и мир выступил с заявлением, в котором "осуждает греческое правительство за перевозку и размещение ядерного оружия из Инджирлика на базе в Араксосе".