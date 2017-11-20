Коммунальщики восстановили мемориал "Вечный огонь" в Киеве

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Коммунальщики восстановили подачу газа на мемориал "Вечный огнь" в Киеве, сообщает в понедельник предприятие "Киевгаз".

В понедельник ночью вандалы второй раз за месяц залили "Вечный огонь" в Киеве цементом и установили на нем крест.

"В ночь на понедельник произошла очередная попытка осквернить мемориал Вечной Славы. Вандалы снова залили цементным раствором "Вечный огонь". В прошлый раз работники ПАО "Киевгаз" оперативно расчистили мемориал, а также установили камеру наблюдения. Подача газа уже возобновлена. Видеозапись правонарушения был передан представителям Национальной полиции", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Предприятие также обнародовало видеозапись инцидента.