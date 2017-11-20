Клинцевич назвал осквернение Вечного огня в Киеве следствием культа Бандеры

Работники Киевгаз о время работ по очищению вновь залитого цементом мемориала Вечный огонь в парке Славы в Киеве. 20 ноября 2017

Работники Киевгаз о время работ по очищению вновь залитого цементом мемориала Вечный огонь в парке Славы в Киеве. 20 ноября 2017

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что осквернение Вечного огня в Киеве — это органическое следствие культа лидера "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ) Степана Бандеры и его сподвижников.

В понедельник стало известно, что ночью неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве и установили на нем крест. Полиция крест изъяла, ведется розыск злоумышленников.

"Осквернение Вечного огня — это органическое следствие культа Степана Бандеры и его сподвижников, который насаждается киевским режимом, а значит, прежде всего он должен нести ответственность за этот акт вандализма. Да, я обвиняю именно нынешнюю украинскую власть в осквернении памяти героев, спасших человечество от чумы фашизма", — написал Клинцевич в Facebook.

По его мнению, искать вандалов никто не собирается. "Подобные кощунственные действия будут продолжаться до тех пор, пока на Украине не произойдет смена вех всей государственной политики", — заявил сенатор.

Седьмого ноября неизвестные уже заливали цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.