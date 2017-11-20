В ДНР за неделю обезвредили около 550 боеприпасов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (263)

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили около 550 неразорвавшихся боеприпасов за неделю, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более 174 гектаров различных территорий и более 24 тысяч квадратных метров помещений. В ходе обследований выявлена и обезврежена 551 единица взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.