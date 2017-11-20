В Киеве спекулируют на теме обмена пленными в Донбассе, заявил Медведчук

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. В Киеве спекулируют на теме обмена пленными в Донбассе, считает представитель властей Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР инициативу Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

Как сообщает пресс-служба движения Медведчука, в интервью украинскому интернет-изданию Znaj он заявил, что разные цифры по новому обмену пленными называют те, кто не имеет никакого отношения к переговорам. В частности, комментируя заявление координатора украинского центра "Патриот" Олега Котенко о том, что планируется освобождение 88 человек, Медведчук подчеркнул: "Я не знаком с господином Котенко, но могу сказать одно: господин Котенко ни к переговорам, ни к обменам никакого отношения не имеет. К сожалению, на теме обмена сегодня спекулируют немало проходимцев".

По его словам, цифры по обмену, озвучиваемые Геращенко и советником главы Службы безопасности Украины Юрием Тандитом, не соответствуют действительности. "Я повторяю: на территории ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.), где мы разыскиваем 157 человек, установлены не 87, не 88, а 94 человека! Но вернуть, к сожалению, сегодня мы можем только 74. Причины этого я уже объяснил. Хочу акцентировать на этом внимание всех: тот, кто небрежно и безответственно использует цифры, наносит вред переговорному процессу", — подчеркнул лидер "Украинского выбора — право народа".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.