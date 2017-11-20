КНДР и Китай договорились укреплять межпартийные и двусторонние отношения

ПЕКИН, 20 ноя — РИА Новости. Китай и КНДР по итогам визита спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина Сун Тао договорились укреплять контакты по межпартийной линии и продвигать двусторонние отношения, передает агентство Синьхуа.

Начальник отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао отправился в КНДР в минувшую пятницу, где встретился и провел переговоры с руководством Трудовой партии Кореи.

"Стороны обменялись мнениями по межпартийным отношениям и ситуации на Корейском полуострове, выразили готовность укреплять межпартийные контакты и взаимодействие и содействовать дальнейшему развитию отношений между КНДР и КНР", — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, Сун Тао рассказал об итогах 19-го съезда КПК, который прошел в Пекине 18-24 октября. Северокорейская сторона поздравила с успешным проведением съезда, выразив надежду на то, "что китайский народ под руководством Си Цзиньпина в качестве ядра партии добьется еще больших успехов в построении современного социалистического государства с китайской спецификой и в реализации мечты о великом вырождении китайской нации".

В ходе визита Сун Тао также проинспектировал военное кладбище, на котором захоронены китайские народные добровольцы, которые в 1950-1953 годах участвовали в Корейской войне на стороне КНДР.