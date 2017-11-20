Саакашвили заявил, что готов возглавить кабмин Украины

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов возглавить украинское правительство в случае необходимости, поскольку не видит других кандидатов среди оппозиции.

"К сожалению, сейчас большинство оппозиции пассивно. Где оппозиция, где их заявления, где их реакция на последние шаги власти? Они хотят прийти к власти и для этого ничего не делать? Я был бы очень счастлив поддержать любого легитимного лидера из политического спектра Украины, если бы они были активны… Поэтому я готов при необходимости возглавить этот процесс, если других людей готовых к этому нет",- заявил Саакашвили в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему о решил возглавить кабмин.

Ранее политик заявлял, что ему не нужно никаких должностей на Украине, но отмечал необходимость импичмента президента и переизбрании парламента, куда он намерен привести свою партию.