В СЦКК рассказали о ситуации с обстрелами в Донбассе

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Существенного снижения числа обстрелов со стороны украинских силовиков после заявления контактной группы о приверженности "школьному" перемирию не произошло, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам переговоров Минске ан прошлой неделе заявил, что стороны конфликта подтвердили приверженность полному прекращению огня в Донбассе.

"Очередная приверженность школьному перемирию со стороны Украины выглядит абсолютно популистской. Прошло пять дней со дня заявления, но ничего не поменялось: украинская сторона так и не выполнила свои обязательства", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в преддверии последней встречи контактной группы в Минске в Донбассе фиксировалось рекордное за время "школьного" перемирия число нарушений режима прекращения огня.

"За пять прошедших дней после встречи в Минске, несмотря на снижение количества случаев нарушения огня, количество примененных боеприпасов остается на примерно одинаковом уровне. Отметим увеличение случаев применения крупнокалиберных боеприпасов, а также РСЗО. Согласно данным СММ ОБСЕ, за ноябрь 2017 года тенденции к снижению эскалации не наблюдается. Количество зафиксированных взрывов остается на прежнем уровне – в среднем 120-150 за сутки", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.