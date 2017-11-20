В Германии "Левые" высказались против проведения выборов в том же составе

БЕРЛИН, 20 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Новые выборы в Германии с теми же медийными лицами и сценариями станут пародией, считает один из лидеров партии "Левые" Сара Вагенкнехт.
В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").
В Берлине продолжается встреча Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, также в пресс-службе президента сообщили о запланированных разговорах с лидерами партий ХСС, СвДП и "Зелеными".
Она добавила, что "люди воспримут это как пародию — если сейчас объявят новые выборы при условии, что они пройдут по тому же сценарию, с теми же лицами".