В Зимбабве опубликовали проект обращения об импичменте президенту

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Парламентский организатор правящей партии Зимбабве ZANU PF Лавмор Матуке обнародовал текст обращения по вынесению импичмента в отношении президента страны Роберта Мугабе.

Документ ссылается на положения конституции Зимбабве, позволяющие отстранить президента от власти, в их числе нежелание подчиняться основному закону страны и физическая неспособность исполнять свои полномочия.

Авторы документа заявляют, что президент является источником нестабильности в стране: в обращении упоминается кадровая политика Мугабе, связанная с массовыми увольнениями членов правительства, отсутствие положительной динамики в экономике и внятной стратегии по борьбе с коррупцией.

"Исходя из этого, настоящее обращение призывает парламент в свете вышесказанного добиться отстранения президента со своего поста и с помощью секретного голосования вынести ему вотум недоверия", — говорится заявлении, копия которого помещена на сайте портала Harare24.

Ранее сообщалось, что срок ультиматума, предъявленного президенту Мугабе правящей партией, истек в полдень понедельника.

Накануне в ходе специального заседания центрального комитета ZANU PF президента Зимбабве лишили руководящих постов в партии, а также потребовали до полудня понедельника уйти в отставку, иначе будет инициирован процесс импичмента.