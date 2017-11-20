В ГД прокомментировали провал переговоров о создании коалиции в Германии

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Провал переговоров о формировании правительственной коалиции отражает общеевропейские "лихорадочные тенденции", считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Меркель не сумела сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая по итогам выборов заявила об уходе в оппозицию, подтвердила свои позиции. Теперь Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером: будь то правительство меньшинства или новые выборы, сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства.

"То, что наблюдается такой кризис при формировании правящей коалиции страны, являющейся локомотивом Евросоюза, безусловно, отражает и общеевропейские лихорадочные тенденции. И здесь не случайно, что планировавшаяся "Ямайка" споткнулась именно на миграционном вопросе", — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Парламентарий при этом подчеркнул, что срыв консультаций по переговорам в Германии и дальнейший выход из этой ситуации является внутренним делом ФРГ.

"Варианты выхода из этого тупика, будь то формирование "большой коалиции" с участием СДПГ, шансов на которую, правда, не так много, создание правительства "меньшинства" или перевыборы в бундестаг, уверен, будут найдены в ближайшее время. Надеюсь, что в этот раз обойдется без обвинений в российском вмешательстве", — заключил Слуцкий.