Интерпол снял с розыска экс-главу МВД Украины и его заместителя

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Интерпол снял с международного розыска экс-главу министерства внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, которых обвиняют в растрате денежных средств, заявил в понедельник глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
"Буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк", — приводит слова Горбатюка издание "Фокус".
Он также отметил, что в целом Интерпол категорически отказывает в объявлении в розыск фигурантов дел о противодействии акциям протеста на Майдане, считая, что их могут преследовать политически, так как вменяемые им преступления были совершены в момент смены власти на Украине.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию и назначила президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко. После госпереворота новые власти завели ряд уголовных дел против бывших чиновников.