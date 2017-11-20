Интерпол снял с розыска экс-главу МВД Украины и его заместителя

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Интерпол снял с международного розыска экс-главу министерства внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, которых обвиняют в растрате денежных средств, заявил в понедельник глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Генпрокуратура Украины подозревает экс-главу МВД Захарченко в ряде преступлений, среди которых противодействие акциям протеста на Майдане Незалежности в 2014 году, расхищение госсредств, а также незаконное лишение свободы помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко. Суд дал разрешение на заочное досудебное следствие в отношении него, а также арестовал все активы и имущество Захарченко. Его заместитель Ратушняк также подозревается в противодействии митингующим и расхищении госсредств. Оба были объявлены в международный розыск.

"Буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк", — приводит слова Горбатюка издание "Фокус".

Он также отметил, что в целом Интерпол категорически отказывает в объявлении в розыск фигурантов дел о противодействии акциям протеста на Майдане, считая, что их могут преследовать политически, так как вменяемые им преступления были совершены в момент смены власти на Украине.

"Уже не один год мы пишем им письма, встречаемся с представителями Интерпола, но четкого ответа они избегают, дескать, пишите, а мы рассмотрим ваши аргументы. В итоге мы стабильно получаем отказ", — добавил Горбатюк.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию и назначила президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко. После госпереворота новые власти завели ряд уголовных дел против бывших чиновников.