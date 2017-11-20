В Минске подтвердили задержание украинского журналиста

МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии задержал в Минске гражданина Украины Павла Шаройко по обвинению в "создании в республике агентурной сети", сообщил в понедельник в Минске официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.

"Двадцать пятого октября КГБ при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Минобороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной Национальной телерадиокомпании Украины", — сказал Побяржин журналистам.

По его словам, в Белоруссии Шаройко "создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которая за денежные вознаграждения выполняла задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере".