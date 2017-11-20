В Белоруссии советника украинского посольства объявили персоной нон грата

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персона нон-грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность" из-за дела украинского журналиста, обвиняемого в создании агентурной сети, сообщил в понедельник в Минске официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин.

В понедельник КГБ Белоруссии подтвердил задержание украинского журналиста Павла Шаройко за шпионаж и создание в Белоруссии агентурной сети.

"(Шаройко) подтвердил, что координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон-грата", — сказа Побяржин журналистам.